В Нальчике локально ввели режим контртеррористической операции

В части города Нальчика в Кабардино-Балкарии введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает оперативный штаб в КБР.

Уточняется, что решение о проведении КТО принял глава управления ФСБ России по КБР Сергей Воронин.

Режим введён на ряде улиц города: 1-я Линия, Туполева, Ленинградская, Пролетарская, а также русло реки Нальчик от Пролетарской до Ленинградской улиц.

На период проведения операции на данной территории будет временно действовать ряд спецмер и ограничений.