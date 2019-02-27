Судно "Партизан" после взрыва на борту прибыло в Южную Корею

В ближайшее время будет создана специальная комиссия, которая определит природу произошедшего взрыва.

Российский теплоход "Партизан" с грузом металлолома на борту успешно добрался до южнокорейского порта Поханг, несмотря на пробоину, полученную после странного взрыва в водах Японского моря. Об этом сообщает ТАСС.

— Судно в порт прибыло без происшествий. Сейчас оно встаёт под разгрузку металлолома, после чего будем решать вопрос о ремонте и расследовании инцидента, — приводит агентство слова заместителя директора компании-судовладельца "Гудзон" Валерия Улискина.

Он также отметил, что по правилам расследования инцидентов на море, в ближайшее время будет создана комиссия с участием представителей России, которая определит картину произошедшего. В самой компании пока нет информации касательно того, что же именно случилось на борту.

Ранее Лайф сообщал, что на российском судне в Японском море произошёл взрыв, из-за которого в борту образовалась пробоина. В этот момент на корабле находилось 13 членов экипажа, никто не пострадал. Несмотря на инцидент, судно осталось на плаву и самостоятельно добралось до пункта назначения.