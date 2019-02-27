Миллион на автомобиль. Власти Приморья утвердили выплаты семьям с шестью детьми

Приморские семьи с шестью детьми получат материальную помощь от государства в размере одного миллиона рублей на покупку автомобиля. Соответствующий законопроект был утверждён законодательным собранием края.

Отмечается, что для получения выплаты необходимо соблюсти несколько условий помимо рождения шести детей: все члены семьи должны в настоящий момент проживать на территории края, а их родители — не менее пяти лет.

Кроме того, у них не должно быть в собственности автомобиля и они не должны находиться в социально опасном положении. Дети должны воспитываться в семье не менее трёх лет, и, конечно, обязательно наличие водительского удостоверения у одного из членов семьи.

Материальная помощь выдаётся только на покупку легкового авто, у которого шесть и более посадочных мест, или же автобуса стоимостью не свыше 1 миллиона рублей, который был выпущен не более 10 лет назад. Эта мера будет действовать в регионе до 31 декабря 2024 года.