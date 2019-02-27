Закружило. Момент неудачной посадки бизнес-джета в Шереметьево попал на видео

В результате инцидента у самолёта, прибывшего в Москву из Баку, сломалась стойка шасси.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент неудачной посадки бизнес-джета Gulfstream в московском аэропорту Шереметьево, которая произошла 25 февраля. На кадрах видно, что самолёт после приземления, закружило по взлётно-посадочной полосе, а потом он выкатился за её пределы.

Напомним, самолёт, на борту которого находились два пилота и три пассажира, прибыл в Москву из Баку. В результате ЧП у самолёта сломалась стойка шасси. Никто не пострадал.

Ранее Лайф публиковал фото с места инцидента.