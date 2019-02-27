В WhatsApp появится новая опция

Разработчики WhatsApp продолжают бороться с распространением спама в мессенджере. Для этого в приложении стало больше на одну функцию — теперь пользователя нельзя добавить в группу без его согласия.

По данным портала Akket, опция появится в настройках WhatsApp в скором времени. Теперь пользователь сможет выбирать тех, кто имеет право добавлять его в групповые чаты. При желании можно будет разрешить это делать всем, никому или только абонентам из списка контактов. При тотальном запрете юзеру будет приходить запрос на добавление в группу, который можно принять или отклонить.

Ранее эксперты составили рейтинг приложений, в которых россияне проводят наибольшее количество времени. В топ-3 вошли WhatsApp, "ВКонтакте" и "Инстаграм".