СМИ: Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

В ведомстве не поддержали идею запретить ввоз концентратов и ингредиентов для производства детского питания.

Минсельхоз РФ не поддержал предложения Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить список продовольственного эмбарго. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания, состоявшегося у главы Департамента регулирования рынков АПК Максима Титова.

Согласно документу, в министерстве признали нецелесообразным включение новых пунктов в список сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу из США, Евросоюза и ряда стран. Особые опасения на совещании были высказаны из-за предложения внести в список концентраты и ингредиенты для производства детского питания. Участники встречи признали, что в России оно не развито и на решение этой проблемы потребуется минимум несколько лет.

Представитель Минсельхоза подтвердил факт проведения совещания и составления соответствующего протокола.

Ранее сообщалось, что ФТС предлагает расширить санкционный список. В частности, в него хотели включить импортные рыбные и мясные консервы, яйца, оливки, джемы и фруктовые соки.