Минимум осадков. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 февраля

Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос", отмечая, что облака сегодня немного поредеют, а температурный фон вернётся в своё климатическое русло.
— Местами слабая гололедица, — предупредили специалисты. — Температура воздуха в столице –1…–3 градуса, в Подмосковье — 0…–5 градусов.
Скорость ветра составит 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст.
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