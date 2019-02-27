Минимум осадков. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 февраля

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Минимум осадков. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 февраля

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Температура воздуха в столице составит –1…–3 градуса, в Московской области — от 0 до –5 градусов.

Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос", отмечая, что облака сегодня немного поредеют, а температурный фон вернётся в своё климатическое русло.

— Местами слабая гололедица, — предупредили специалисты. — Температура воздуха в столице –1…–3 градуса, в Подмосковье — 0…–5 градусов.

Скорость ветра составит 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст.

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