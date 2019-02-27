Нетаньяху прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Москву. Сегодня с ним встретится президент РФ Владимир Путин. Самолет главы еврейского государства сел в аэропорту Внуково-2, сообщает ТАСС.

На повестке переговоров стоят такие темы, как Сирия, развитие отношений России и Израиля. Добавим, что это первый визит Нетаньяху в нашу страну после того, как израильские лётчики подставили под удар сирийских средств ПВО Ил-20, который был сбит.

Напомним, визит Нетаньяху в Москву должен был состояться 21 февраля, однако был отложен.