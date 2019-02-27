Пакистанские военные заявили, что сбили два самолёта ВВС Индии

Один из самолётов упал на территории Азад Кашмира, второй же рухнул в районе линии контроля.

Пакистанские военные заявили, что сегодня утром сбили два самолёта индийских ВВС, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Об этом написал глава пресс-службы ВС Пакистана генерал-майор Асиф Гафур в своём микроблоге в "Твиттере".

— В ответ на удары Военно-воздушных сил Пакистана сегодня утром индийские ВВС нарушили линию контроля, — заявил он.

По словам Гафура, один из самолётов упал на территории Азад Кашмира, второй же рухнул в районе линии контроля.

Ранее Лайф сообщал о крушении в Кашмире одного самолёта ВВС Индии. Пилоты погибли. Что касается второго воздушного судна, то известно, что один из лётчиков взят в плен.