Слишком боевой. Иностранцы отказались поставлять детали для робота Фёдора

В связи с этим разработчик решил полностью перейти на отечественные комплектующие.

Зарубежные компании отказались поставлять детали для человекоподобного робота Фёдора после того, как узнали, что он умеет вести огонь из пистолетов с двух рук. Об этом рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

— После того как некоторые наши партнёры, у которых мы покупали двигатели, увидели, что робот Фёдор научился стрелять, нам отказали в поставках, — сообщил он в интервью РИА "Новости".

По его словам, компания была вынуждена разработать и начать собирать собственные двигатели для роботов. НПО делает шаги на пути к полному переходу на отечественные комплектующие. Речь идёт обо всех запчастях, которые до прошлого года являлись импортными: редукторах, датчиках, двигателях, камерах, компьютерах и других деталях.

Фёдор — первый в России человекообразный робот, который был разработан по заказу МЧС. В 2017 году машину научили вести огонь из оружия с двух рук. Также планируется отправить андроида через два года в космос на новом отечественном корабле "Федерация".