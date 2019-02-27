СК возбудил дело против следователя СБУ из-за инцидента в Керченском проливе

Александр Губский завёл дело на семерых невиновных россиян из числа военнослужащих.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя СБУ Одесской области Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они незаконно привлекли к уголовной ответственности российских военных, которые в ноябре 2018 года задержали в Керченском проливе украинские военные корабли.

По словам Петренко, Губский по согласованию с Мрочко привлёк к ответственности семерых невиновных россиян из числа военнослужащих. При этом им вменяется обвинение по статье "Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершённых по предварительному сговору группой лиц", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией. СБУ затем завела дела против семерых офицеров РФ.