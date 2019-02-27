Лавров обратил внимание на поиск США предлога для военного вторжения в Венесуэлу

Министр также заявил о непрекращающихся попытках силой прорвать границу республики якобы для доставки гумпомощи.

Москва внимательно следит за попытками Вашингтона создать предлог для военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегами из Китая и Индии — Ван И и Сушмой Сварадж.

— Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки искусственно создать предлог для военного вмешательства... Слышим прямые угрозы из Вашингтона, — заявил глава российского МИД.

По его словам, материальным воплощением звучащих угроз является стягивание военной техники к рубежам Венесуэлы и подготовка американского спецназа. Лавров также обратил внимание на непрекращающиеся провокации с попыткой силой прорвать границу республики "под предлогом доставки гуманитарной помощи в расчёте на жертвы".

— Затем, по хорошо использованному сценарию, будут истеричные крики и произойдёт уже попытка военного вмешательства, — предположил министр.

Лавров напомнил, что ни одна латиноамериканская страна, включая членов Группы Лимы, которые активно поддерживают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, не высказывалась за силовое решение конфликта. Он призвал США прислушаться к мнению стран региона.

Ранее Китай призвал мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.