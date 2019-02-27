Скворцова рассказала, как изменятся городские поликлиники и сельские амбулатории

В малонаселённых и труднодоступных районах модернизируют и создадут 1600 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала, что до 2020 года все детские поликлиники страны перейдут на формат "бережливых". Также Минздрав планирует расширить и усовершенствовать сеть фельдшерских пунктов и амбулаторий в сельской местности, сообщает РИА "Новости".

Формат "бережливых" поликлиник предполагает создание благоприятной, доброжелательной среды. Сейчас в такой формат перешли уже 2200 поликлиник в 52 регионах страны. Планируется, что к 2024 году половина всех взрослых поликлиник станут "бережливыми".

— Это гарантированно приведёт к избавлению от очередей, разделению потоков здоровых и больных пациентов, созданию комфортной среды и увеличению времени непосредственной работы врачей с пациентами. Новая организационная модель также позволит сократить сроки прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, — сказала Скворцова.

Для проекта новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий приобретут 1300 мобильных диагностических комплексов. На создание таких пунктов запланировано направить 7,4 миллиарда рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что задачу по созданию "бережливых" поликлиник перед Минздравом поставил президент в рамках пакета демографических мер.