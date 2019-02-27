В Ивановской области бойца ММА застрелили у шашлычной

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В Ивановской области бойца ММА застрелили у шашлычной

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Ахмед Гасанов. Фото: © VK/mma_teikovo

По словам очевидцев, стрельба произошла после конфликта, начавшегося во время празднования Дня защитника Отечества.

Тело 30-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы, туловища и конечностей было найдено у одного из кафе в городе Тейково, сообщает областное СУ СК РФ. Как пишет агентство "Регион онлайн", убит был боец ММА Ахмед Гасанов.

Конфликт произошёл во время празднования 23 Февраля в кафе-шашлычной. Стрелявший убежал. По неподтверждённым данным, участниками конфликта с обеих сторон были несколько человек.

Ранее Лайф писал про жительницу Ивановской области, задушившую своего полуторамесячного ребёнка.

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