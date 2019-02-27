В Нальчике в результате КТО ликвидировали второго боевика

Отмечается, что это произошло в ходе перестрелки. В то же время точное количество боевиков, которые находятся в доме, на данный момент неизвестно.

В Нальчике во время спецоперации силовики уничтожили второго боевика, который забаррикадировался в частном доме и оказывал вооружённое сопротивление. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

— По предварительной информации, в ходе перестрелки ликвидирован ещё один боевик, — сказал источник, который, однако, не смог уточнить количество преступников.

Ранее сообщалось, что в Нальчике локально ввели режим контртеррористической операции. Как писал Лайф, боевики на предложение сдаться открыли огонь по правоохранителям. Ответным огнём был ликвидирован один преступник.