Путин поручил снизить ставки по ипотеке до 8%

Глава государства также распорядился к 1 июля внести законопроект об отсрочке погашения жилищных займов.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять дополнительные меры для снижения ставок по ипотеке до уровня 8% годовых и менее. Печень распоряжений по реализации Послания Федеральному собранию, утверждённый главой государства, опубликован на сайте Кремля.

— Принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8% годовых и менее, — говорится в сообщении.

Соответствующий доклад по итогам выполнения задачи должен быть представлен до 15 января 2020 года.

Президент также распорядился к 1 июля 2019 года внести законопроект об ипотечных каникулах — отсрочке погашения жилищных займов для попавших в трудную жизненную ситуацию. Ответственными назначены председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.