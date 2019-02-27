Путин поручил внести в законы изменения о соцдоплатах к пенсии

Перечень поручений российский лидер утвердил по реализации его Послания Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные изменения, которые обеспечивают перерасчёт социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В соответствии с изменениями размер социальной доплаты не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысит прожиточный минимум.

Изменения также должны предусматривать перерасчёт соцдоплаты к пенсии с 1 января 2019 года и выплату пожилым людям недополученных сумм.

Изменения должны быть внесены до 10 апреля 2019 года.

Президент также распорядился снизить ставки по ипотеке до 8%.

Ранее Лайф рассказывал, как изменится начисление соцдоплат для пенсий после поручений президента.