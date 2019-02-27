Путин поручил разработать нацстратегию развития искусственного интеллекта

Кабмин также должен проработать меры, направленные на рост инвестиций в высокотехнологичные проекты в данной области.

Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы правительство обеспечило разработку национальной стратегии в области искусственного интеллекта до 15 июня 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений по реализации Послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Кабмин также должен проконтролировать реализацию дополнительных мер для стимулирования роста инвестиций в высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники. Доклад о выполнении поручения премьер-министр Дмитрий Медведев должен представить главе государства до 1 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку обеспечить снижение ставок по ипотеке до 8% и менее.