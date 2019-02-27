Путин распорядился проанализировать ситуацию с экономическими преступлениями

Президент считает, что при расследовании таких дел необходимо устранить поводы для автоматического продления арестов.

Президент РФ Владимир Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре до 1 декабря текущего года проанализировать ситуацию с квалификацией экономических преступлений. Как отмечается на сайте Кремля, особое внимание глава государства призвал обратить на правильность применения такого признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, лидер страны поручил при необходимости представить предложения, направленные на то, чтобы к уголовной ответственности необоснованно не привлекались сотрудники организаций. Путин также считает, что при расследовании экономических дел необходимо устранить поводы для автоматического продления арестов.

Напомним, в ходе оглашения Послания Федеральному собранию 20 февраля Путин отметил, что в России "бизнес не должен постоянно ходить под статьёй" и чувствовать риск преследования. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент недоволен ходом выполнения его поручений о защите бизнеса.

Как писал Лайф, ранее СКР открыл горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес.