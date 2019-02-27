Путин поставил задачу подключить все школы России к высокоскоростному интернету

Ответственный за исполнение этого поручения — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить подключение всех общеобразовательных организаций страны к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В опубликованном поручении российского лидера сказано, что правительство должно предоставить доклад о проделанной работе до 1 сентября 2019 года, после — докладывать раз в год.

Напомним, что об этой задаче глава государства заявил в ходе Послания Федеральному собранию.