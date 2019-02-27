Путин поручил сформировать Национальный космический центр до 15 января

Комплекс должен включать ряд подразделений, в числе которых конструкторские бюро и офисы основных организаций отрасли.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, "Роскосмосу" и Правительству Москвы до 15 января 2020 года обеспечить создание Национального космического центра. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

В поручении уточняется, что центр должен включать в себя головные офисы основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, а также профильные подразделения научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" сообщил, что работа над проектом космического центра в Москве уже началась. Дмитрий Рогозин рассказал, что главное здание может быть построено в форме сверхтяжёлой ракеты и даже показал эскизы.