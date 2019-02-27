Путин поручил до конца года определиться, как в России будут храниться данные

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года утвердить генеральную схему, в которой будет прописано, как в стране будут развиваться сети связи с инфраструктурой хранения и обработки данных.
— Срок — 31 декабря 2019 года, — говорится в списке поручений на сайте Кремля по поводу этого пункта.
Поручения связаны с реализацией Послания президента Федеральному собранию.
Ранее Путин отмечал, что теоретически стране надо быть готовой к отключению от глобальной Сети, поэтому Рунету необходима независимость.
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