Путин поручил до конца года определиться, как в России будут храниться данные

Это одна из задач, которые вытекают из Послания президента Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года утвердить генеральную схему, в которой будет прописано, как в стране будут развиваться сети связи с инфраструктурой хранения и обработки данных.

— Срок — 31 декабря 2019 года, — говорится в списке поручений на сайте Кремля по поводу этого пункта.

Поручения связаны с реализацией Послания президента Федеральному собранию.

Ранее Путин отмечал, что теоретически стране надо быть готовой к отключению от глобальной Сети, поэтому Рунету необходима независимость.