В России появится цифровая платформа для жалоб бизнеса на давление

Работа должна быть выполнена к декабрю при участии Агентства стратегических инициатив и ведущих объединений предпринимателей.

В России появится цифровая платформа для обращений бизнеса по поводу давления со стороны правоохранительных органов. Президент РФ Владимир Путин поручил создать такую площадку в пилотном режиме к 15 декабря текущего года, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано Правительству РФ. При этом отмечается, что работа должна быть выполнена при участии Агентства стратегических инициатив и ведущих объединений предпринимателей.

В то же время президент поручил к 1 октября МВД, ФСБ, Генпрокуратуре и Следственному комитету России издать акты о порядке рассмотрения соответствующих жалоб бизнесменов.

Напомним, в ходе оглашения послания Федеральному собранию 20 февраля президент подчеркнул, что "бизнес не должен постоянно ходить под статьёй" и чувствовать риск преследования. Позже СКР РФ открыл горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес.

Как писал Лайф, Путин также распорядился проанализировать ситуацию с экономическими преступлениями.