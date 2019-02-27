Власти Швеции заявили о задержании "завербованного Россией" агента

Служба государственной безопасности Швеции сообщила, что в Стокгольме был задержан человек, которого подозревают в работе на российскую разведку.
Специалиста, который работает в высокотехнологичной индустрии Швеции, деятельность которого может быть интересна иностранным властям, якобы завербовал сотрудник российских спецслужб, который находится в стране под видом дипломатического служащего. Об этом сообщил Даниэль Стенлинг, руководитель подразделения по борьбе со шпионажем в службе госбезопасности.
По сведениям властей Швеции, шпионской деятельностью задержанный якобы занимался с 2017 года.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени