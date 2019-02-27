Путин потребовал предотвращать и пресекать неправомерные действия коллекторов

Президент РФ Владимир Путин распорядился доложить ему о принимаемых мерах, направленных на предотвращение и пресечение мошенничества со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
Ответственными за выполнение поручения названы глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Юрий Чайка, председатель СК Александр Бастрыкин и министр юстиции Александр Коновалов.
Доклад по этому вопросу должен быть предоставлен главе государства до 1 мая 2019 года, далее главы ведомств и министерств должны будут докладывать президенту о принимаемых мерах раз в полгода.
Напомним, сегодня, 27 февраля, Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному собранию.
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