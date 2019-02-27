Путин распорядился поддержать строительство индивидуального жилья

Также правительство и ЦБ должны принять меры для снижения ставок по ипотеке до 8%.

Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы кабмин и Центробанк проработали создание финансовых инструментов для поддержки строительства индивидуального жилья. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

— Обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства, — говорится в документе.

Кроме того, президент поручил принять дополнительные меры для снижения ставок по ипотеке до уровня 8% годовых и менее, а также подготовить законопроект об ипотечных каникулах.

Ответственные за выполнение задачи — председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина — должны доложить о проделанном до 1 июля 2019-го.