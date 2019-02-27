Планировали теракт. В Нальчике ликвидировали трёх боевиков

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Планировали теракт. В Нальчике ликвидировали трёх боевиков

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По последним данным, в Нальчике в ходе контртеррористической операции ликвидировали трёх боевиков. Как пояснили в информационном центре НАК, они планировали совершить теракт на территории КБР.

Вооружённые бандиты засели в одном из частных домов. Прибывшие силовики предложили им сложить оружие и сдаться. В ответ они открыли огонь по правоохранителям и в ходе перестрелки были ликвидированы. На месте ЧП обнаружили автоматы боевиков и боеприпасы.

Личности нейтрализованных уже установлены. Никто из силовиков не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нальчике локально ввели режим контртеррористической операции.

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