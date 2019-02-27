Названа основная причина смерти российских женщин

В 2017 году в России умерло 82,6 тысячи представительниц прекрасного пола в возрасте от 16 до 54 лет.

Основной причиной смерти женщин трудоспособного возраста в России являются новообразования в организме. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.

В этот класс заболеваний входят доброкачественные и злокачественные образования органов и тканей. В 2017 году из-за новообразований скончалось 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста (16 лет — 54 года).

Вторая причина — болезни системы кровообращения, которые в 2017 году унесли жизни 18,9 тысячи женщин трудоспособного возраста. Третьей причиной эксперты называют внешние факторы, к которым относят несчастные случаи, ДТП и нападения — из-за них умерло 15,8 тысячи женщин.

Также в список основных причин смерти попали болезни органов пищеварения, паразитарные заболевания и болезни органов дыхания.

Напомним, ранее болезни системы кровообращения были названы самой частой причиной смерти мужчин в России. В 2017 году в стране умерло 317,5 тысячи мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).