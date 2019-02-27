Два пассажирских поезда буквально разорвали грузовик в Нью-Йорке — фото

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Два пассажирских поезда буквально разорвали грузовик в Нью-Йорке — фото

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Два пассажирских поезда "разорвали" грузовик, стоявший на железнодорожном переезде Уэстбери в американском штате Нью-Йорк. По данным Bloomberg, в катастрофе три человека погибли, ещё семь пострадали.

После столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов, перевернулись и загорелись. Спасателям пришлось эвакуировать около тысячи пассажиров и членов экипажа из двух поездов.

По предварительной версии, виновником катастрофы стал водитель грузовика, который проигнорировал предупреждающий сигнал и заехал на пути в обход опущенного шлагбаума. Точные причины устанавливаются.

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