СМИ сообщили о госпитализации пародиста Александра Пескова

В Москве госпитализировали пародиста Александра Пескова. По информации Пятого канала, у 57-летнего "короля пародий" обострилось хроническое заболевание и он обратился к медикам. В ходе обследования у него выявили также проблемы с сосудами.

Песков родился в 1962 году. За десятки лет на эстраде он стал известен благодаря воплощению образов многих российских и зарубежных звёзд.

Ранее СМИ сообщали, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с острым инфарктом. Позже муж артистки — музыкальный продюсер Бари Алибасов — опроверг эти сообщения, заявив, что у неё проблемы с давлением. Также сообщалось, что врачи оценивают состояние Федосеевой-Шукшиной как тяжёлое.