В Краснодаре перевернулась машина скорой помощи, шесть человек пострадали

Все они были госпитализированы, сейчас их обследуют медики. На месте аварии работает полиция.

В Краснодаре на одном из перекрёстков произошло столкновение кареты скорой помощи и автомобиля Volkswagen Touareg. Об этом Лайфу сообщил гражданский журналист.

В результате ДТП пострадало шесть человек — двое в карете скорой и четверо в кроссовере. Среди пострадавших — дети 2016 и 2018 года рождения.

Как отмечается, скорая ехала на красный сигнал светофора, а автомобиль — на жёлтый.

Виновен ли водитель автомобиля Volkswagen, будут устанавливать правоохранители.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 18 февраля в Москве в ДТП со скорой были ранены два человека.

Фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.