Жертвами жуткой аварии поезда в Каире могли стать больше 20 человек

Однако пока подтверждена гибель только десяти человек, число пострадавших идёт на десятки.

В Каире порядка 24 человек могли погибнуть при пожаре в поезде в районе станции Рамсис и ещё около 50 — пострадать. Об этом сообщает портал Shorouk News со ссылкой на собственные источники.

#BREAKING: Officials in #Egypt say 10 people have been killed and 22 have been injured in a fire at the main train station in #Cairo with the number of people killed expected to rise-SKY pic.twitter.com/FvadWfg3HR — Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) 27 февраля 2019 г.

По предварительным данным, возгорание произошло после столкновения локомотива с другим поездом или платформой. Сейчас пожар тушат. Из здания главного железнодорожного вокзала египетской столицы всех эвакуировали, движение поездов в районе станции приостановлено.

انباء عن سقوط ضحايا واصابات في حريق #محطة_مصر pic.twitter.com/A2jVDAxHs2 — Watani Paper (@Watanipaper) February 27, 2019

Ранее Лайф писал о том, что в Каире поезд сошёл с рельсов и загорелся. Официально подтверждена гибель десяти человек.