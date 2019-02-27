Жертвами жуткой аварии поезда в Каире могли стать больше 20 человек

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Жертвами жуткой аварии поезда в Каире могли стать больше 20 человек

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Фото: twitter/Watanipaper

Однако пока подтверждена гибель только десяти человек, число пострадавших идёт на десятки.

В Каире порядка 24 человек могли погибнуть при пожаре в поезде в районе станции Рамсис и ещё около 50 — пострадать. Об этом сообщает портал Shorouk News со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, возгорание произошло после столкновения локомотива с другим поездом или платформой. Сейчас пожар тушат. Из здания главного железнодорожного вокзала египетской столицы всех эвакуировали, движение поездов в районе станции приостановлено.

Ранее Лайф писал о том, что в Каире поезд сошёл с рельсов и загорелся. Официально подтверждена гибель десяти человек.

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