Три девочки в больнице. Третьеклассницы устроили массовую драку в Москве

Потасовка закончилась травмой живота, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой у детей.

Ученицы 3 "А" класса устроили массовую драку в московской школе № 67, в результате чего в больницу были доставлены три девочки. Об этом пишет РБК ​со ссылкой на источник в столичном главке МВД.

Конфликт произошёл вчера, 26 февраля. Драка закончилась травмой живота, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой у её участниц. Пострадавших девочек — двух 2009 года рождения и одну 2010 года рождения — доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского. Двух учениц госпитализировали, родители третьей решили лечить её дома.

Администрация школы отказалась от комментариев до выяснения причин произошедшего. МВД проводит проверку по факту драки.