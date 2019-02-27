Долги россиян по кредитам превысили 14 трлн рублей

Больше всего займов оформили жители Калмыкии, Тувы, Чувашии, Иркутской области и Югры.

Общая задолженность россиян по кредитам за минувший год выросла до 14,86 триллиона рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные кредитной карты страны от Общероссийского народного фронта.

Согласно документу, более половины долгов приходится на ипотечные займы — 6,38 триллиона рублей. Больше всего кредитов оформили жители Калмыкии, Тувы, Чувашии, Иркутской области и Ханты-Мансийского АО. Не спешат платить по счетам в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее — в этих регионах зафиксировано наибольшее количество просрочек.

По расчётам ОНФ, средний долг одной российской семьи составляет 263 тысячи рублей, а просроченная задолженность — 13,4 тысячи рублей.

Ранее Лайф писал, что россиян, которым за долги запрещено выезжать за границу, с весны 2019 года лишат возможности путешествовать по другим странам через Белоруссию.