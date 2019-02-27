СМИ: В Непале разбился вертолёт с министром на борту

Читайте также

СМИ: В Непале разбился вертолёт с министром на борту

2

Фото: ©  Flickr / richard_lehnert

По предварительным данным, крушение произошло в восточной части страны в районе Тапледжунг.

В Непале разбился вертолёт, на борту которого находились порядка шести человек. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Среди пассажиров был министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари

Местные жители рассказали, что слышали громкий хлопок, после которого повалил дым и начался пожар. На место инцидента выехали представители местных властей.

Как сообщает News Nation, все находившиеся на борту погибли.

Напомним, в декабре 2018 года в Непале при падении автобуса в ущелье погибли 23 человека.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×