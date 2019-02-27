Песков заявил, что в планах Путина пока нет встречи с вице-президентом Венесуэлы

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Песков заявил, что в планах Путина пока нет встречи с вице-президентом Венесуэлы

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Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. О том, что такой встречи в графике российского лидера нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Каких-либо контактов с вице-президентом Венесуэлы на этой неделе в Кремле не планируется, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — По состоянию на сейчас такого мероприятия в графике президента нет.

Напомним, в Венесуэле идёт противостояние легитимной власти в лице президента Николаса Мадуро и оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства". Как писал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на поиск США предлога для военного вторжения в Венесуэлу.

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