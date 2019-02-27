Песков рассказал об американских кибератаках на российские структуры

Ранее СМИ сообщили, что президент США лично поручил хакерах взломать сайт Агентства интернет-исследований.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что огромное количество кибератак постоянно совершается из США на российские организации и граждан.

— Постоянно на различные российские организации, юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак. Это данность, в которой мы живём, — сказал он журналистам.

Представитель Кремля не стал уточнять, кто именно стоит за хакерскими атаками, но подчеркнул что они организуется на регулярной основе.

Ранее телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп лично санкционировал кибератаку против российского Агентства интернет-исследований перед промежуточными выборами 6 ноября 2018 года.