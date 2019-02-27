СМИ: В России могут узаконить самостоятельное получение высшего образования

Самообразование в России могут узаконить, пишут "Известия". Уточняется, что речь идёт о среднем профессиональном и высшем образовании.
В Министерстве образования и науки рассказали, что уже в текущем году будет разработан способ подтверждения полученных знаний.
Эксперты считают, что такая мера повысит квалификацию граждан и позволит им снизить расходы на образование. По их мнению, предлагаемая инициатива больше подходит для различных дополнительных курсов, так как основную программу студентам выгоднее проходить в обществе.
На сегодняшний день в России разрешено самостоятельно осваивать материал школьной программы. Также изучать предметы можно в ускоренном темпе — за год вместо двух лет.
Ранее Лайф рассказывал, что учиться дома — не равносильно сидению за школьной партой, и писал, кому подойдёт семейное обучение.
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