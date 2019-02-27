Песков назвал абсурдными данные о контрабанде военных запчастей из РФ на Украину

Украинские СМИ сообщали, что с 2016 года некоторые украинские чиновники продавали оборонным предприятиям контрабандные запчасти с огромной наценкой.

Сообщения украинских СМИ о том, что из России на Украину якобы ведётся контрабанда запчастей для военной техники, абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно, — сказал Песков.

Он отметил, что не в курсе скандала, так как российские СМИ не работают на Украине, и Москва не может получать оттуда объективную информацию.

Ранее украинские СМИ обнародовали данные о масштабных хищениях в украинской армии. В расследовании указано, что в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

После этого кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента (снятия с поста) президента Украины Петра Порошенко.