В Кремле рассчитывают, что косаток скоро выпустят на свободу из "китовой тюрьмы"

Ранее президент РФ поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу животных.

В Кремле рассчитывают на то, что проблема косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье будет решена в как можно более сжатые сроки и млекопитающих выпустят на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что ранее было соответствующее поручение главы государства.

— Мы надеемся, что всё-таки в самые сжатые сроки, короткое время с учётом этой ситуации проблема косаток будет решена и они будут выпущены на свободу, — сказал он, уточнив, что животные содержатся за счёт федерального бюджета.

Напомним, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, обнаруженных в бухте Средняя. Как оказалось, их выловили незаконно. В связи с этим Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу животных.

Как писал Лайф, ранее в Кремле объяснили, почему Путин вмешался в ситуацию с "китовой тюрьмой".