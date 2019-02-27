Сайт Кремля регулярно атакуют хакеры из Европы и Северной Америки

Песков также рассказал, что огромное количество кибератак на российские организации совершается из США.

Сайт президента России регулярно подвергается атакам со стороны хакеров из Европы и Северной Америки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Когда говорят про русских хакеров, мы говорим, что, когда мы смотрим на тех, кто атакует, например, сайт президента, — там из Европы, Северной Америки идёт огромное количество атак, — рассказал он журналистам.

Представитель Кремля также сообщил, что огромное количество кибератак на российские организации и физические лица "на постоянной основе" идёт из США.