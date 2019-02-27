В Кремле отметили хорошие показатели российских вузов в предметном рейтинге QS

Кремль отмечает хорошие показатели отечественных вузов в предметном рейтинге британского исследовательского центра Quacquarelli Symonds (QS). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Мы отметим и поздравим Санкт-Петербургский горный университет, который вошёл в двадцатку высших учебных заведений мира по версии британской компании QS. Это ежегодный предметный рейтинг лучших университетов мира, — заявил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что российские вузы показали хороший результат.
Специализирующаяся на образовании компания Quacquarelli Symonds составляет рейтинг университетов с 2004 года.
Ранее Лайф сообщал, что вузы из России заняли 25 мест в топ-100 мирового предметного рейтинга QS.
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