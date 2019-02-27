Песков допустил возможность вмешательства США в работу Интернета в России

Также в Кремле рассказали о массовых атаках на российские ресурсы из Северной Америки.

Вмешательство из США в работу Интернета в России является возможным, поэтому и рассматривается законопроект о суверенном Рунете. О потенциальной угрозе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Наверняка возможно, — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли повлиять на Интернет в России с территории Америки.

По его словам, огромное количество кибератак на российские организации и физических лиц "на постоянной основе" идёт из США. В частности, хакеры регулярно пытаются взломать сайт президента России.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от Глобальной сети.