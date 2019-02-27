Песков не стал комментировать приговор экс-полковнику ФСБ

Днём ранее Московский окружной военный суд осудил за госизмену бывшего сотрудника службы, а также работника "Лаборатории Касперского".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Кремль не вправе комментировать судебное решение в отношении экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и работника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.

— Это не дело Кремля — комментировать подобные дела и подобные судебные решения, поэтому я никак бы не мог это прокомментировать, — высказался Песков.

Ранее Лайф рассказывал, что Сергей Михайлов приговорён к 22 годам колонии строгого режима, Руслан Стоянов получил 14 лет. Все подробности дела неизвестны из-за грифа "Секретно", но, по данным газеты "Коммерсант", Михайлов передал ФБР "сведения об оперативно-разыскной деятельности".