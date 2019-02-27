"Это в МИД". Кремль не комментирует задержание в Швеции "российского шпиона"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать информацию о задержании в Стокгольме человека по подозрению в работе на российскую разведку. Он пояснил, что вопрос находится в компетенции Министерства иностранных дел РФ.

— Это не в Кремль, это в МИД, — коротко ответил Песков.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме задержан специалист высокотехнологичной индустрии Швеции по подозрению в работе на российские спецслужбы. По версии правоохранителей, он якобы занимался шпионской деятельностью с 2017 года.