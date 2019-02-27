Посольство проверяет, не пострадали ли россияне при пожаре в Каире

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Посольство проверяет, не пострадали ли россияне при пожаре в Каире

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Фото: © Twitter/Rusembegypt

Согласно предварительной информации, полученной дипломатами, россиян среди погибших нет.

Посольство России в Египте следит за развитием ситуации в районе центрального вокзала в Каире, где произошёл крупный пожар. Об этом сказано в сообщении дипмиссии в Twitter.

По предварительным данным, среди жертв нет граждан РФ.

Напомним, в Каире в районе станции Рамсес сошёл с рельсов поезд. После ЧП он загорелся, жертвами аварии могли стать более 20 человек.

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