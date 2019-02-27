Посольство проверяет, не пострадали ли россияне при пожаре в Каире

Посольство России в Египте следит за развитием ситуации в районе центрального вокзала в Каире, где произошёл крупный пожар. Об этом сказано в сообщении дипмиссии в Twitter.
По предварительным данным, среди жертв нет граждан РФ.
Утром 27 февраля в результате схода поезда в районе центрального вокзала г.Каир произошёл крупный пожар. Есть погибшие и раненые. По предварительным данным, жертв среди российских граждан нет. Посольство продолжает следить за развитием ситуации. pic.twitter.com/vP3G7L78pg— RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) February 27, 2019
Напомним, в Каире в районе станции Рамсес сошёл с рельсов поезд. После ЧП он загорелся, жертвами аварии могли стать более 20 человек.
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