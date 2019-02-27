Путин лично поздравит офицеров Сил спецопераций с юбилеем

Глава государства неоднократно отмечал героизм офицеров из ССО, в том числе в ходе сирийской операции.

Президент РФ Владимир Путин лично поздравит военнослужащих Сил специальных операций (ССО) России с десятилетним юбилеем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня отмечают 10 лет со дня своего основания ССО Минобороны РФ. Президент лично курировал этот процесс, неоднократно отмечал героизм ребят, офицеров из этих сил, в том числе проявленный в ходе сирийской операции, — сказал он журналистам.

Представитель Кремля заметил, что многим военнослужащим Сил спецопераций присвоено звание Героев России. По словам Пескова, Путин уже их поздравил и собирается лично повторить поздравление на мероприятии в честь годовщины подразделения.