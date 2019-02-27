Россиянка потребовала от "Аэрофлота" миллионы рублей за пропажу двух собак

Женщина хочет получить по 7,5 тысячи евро за каждое животное, а также возмещение морального ущерба на два миллиона рублей.

Жительница Владивостока обвинила "Аэрофлот" в том, что авиакомпания потеряла двух её собак при перелёте. По сведениям телеграм-канала Mash, инцидент произошёл, когда она летела из Москвы в Нью-Йорк.

Отмечается, что пассажирка оказалась известной заводчицей, которая занимается продажей породистых кошек и собак, перевозит их через границу, и ранее у неё случались конфликты с таможней США.

После разбирательств выяснилось, что собак отправили в Штаты отдельно от хозяйки. Она рассказала, что в пункте прибытия другого самолёта животных отправили в приют. Женщина переживает, что их уже нет в живых: по правилам попавших в приют животных усыпляют через 72 дня, а прошло уже четыре месяца.