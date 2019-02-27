Правозащитница заявила, что из лагеря беженцев в САР похищен российский ребёнок

Мальчика из Дагестана вывез отец со своей новой женой, маму он совсем не помнит.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова в посте в Instagram заявила, что из лагеря беженцев аль-Холь на северо-востоке Сирии похищен ребёнок из России.

По словам опекунши мальчика в лагере, он пропал несколько дней назад. Саратова предположила, что похитить ребёнка могли с целью дальнейшего получения выкупа.

Мать мальчика Нурьяна Ибрагимова находится в России, в Дагестане. Отец увёз ребёнка в Сирию, где погиб через некоторое время.

Саратова уточнила, что связывалась с МИД РФ и полномочным представителем Чеченской Республики при президенте России Зиядом Сабсаби. Правозащитница выразила надежду на то, что в скором времени ребёнка отпустят.

В начале февраля 2019 года Саратова заявила, что в Сирии и Ираке остаётся более 1,7 тысячи женщин и детей из России.

Напомним, 10 февраля в Москву из Ирака бортом МЧС было доставлено 27 детей, которые содержались в одной из тюрем Багдада.