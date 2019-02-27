Путин поручил освободить от налогов выплаты сельским учителям и врачам

Таким образом, данные специалисты смогут получать миллион и 500 тысяч рублей соответственно.

Президент России Владимир Путин поручил освободить от налогов выплаты сельским педагогам и врачам, которые являются участниками программ "Земский доктор" и "Земский учитель". Глава государства указал на то, что деньги стали выплачиваться специалистам не в полном объёме из-за НДФЛ.

— Учитель получает не миллион рублей, а 870 тысяч и фельдшер меньше. Зачем вы это делаете? Давайте решим вопрос. Или надо добавлять на объём НДФЛ, либо просто освободить от налога, — сказал президент на встрече с кабмином.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил расширить выплаты врачам, уезжающим в сёла и малые города. Президент призвал снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор" и ввести аналогичную программу для учителей.